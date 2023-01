Alice, chi è la cantante: età, carriera, canzoni, Battiato, marito, foto e Instagram

È considerata una delle cantanti italiane più eleganti, è stata una preziosa collaboratrice del famosissimo ed eclettico artista italiano Franco Battiato. Alice è uno dei volti più amati del panorama musicale che ha iniziato la sua formazione professionale quando era ancora molto giovane. Andiamo a conoscere meglio la nota cantante e il suo rapporto con il ‘maestro’ andato avanti per tutta la vita.

Chi è Alice?

Alice è lo pseudonimo di Carla Bissi nata il 26 settembre del 1954 a Forlì. Ha iniziato molto presto a cantare a suonare il pianoforte. La sua passione per la musica culmina con la partecipazione negli anni 60 ad alcuni concorsi canori: Il V Festival internazionale dei ragazzi nel 1965 e poi vince quello di Castrocielo. Schiva, riservata, non ama stare sotto i riflettori e custodisce gelosamente la sua vita privata.

Carriera

A 21 anni ha pubblicato il suo primo album: La mia poca grande età, ma il successo arriva negli anni ’80 quando ha collaborato con Battiato. Sono diversi i brani di successo di quel periodo e tra gli altri: I treni di Tozeur, Chanson Egocentrique, Notte a Roma, Nomadi, Il vento caldo dell’estate e Capo Nord. Estremamente apprezzata dal pubblico Alice, proprio grazie alla collaborazione con il ‘maestro’ siciliano, ha realizzato quella che sarebbe diventato il brano che l’ha portata a conquistare il Palco dell’Ariston nel 1981: Per Elisa.

La collaborazione con Franco Battiato

Alice non è interessata alla fama, il suo obiettivo è perseguire la sua passione: la musica. Così all’improvviso scompare dalle scene a metà degli anni ’80 e dedica la sua musica solo ed esclusivamente a un pubblico di nicchia. Fondamentale nella sua esperienza professionale la collaborazione con Battiato per il quale Alice non è stata solo una collega con la quale lavorare, ma è stata proprio una musa ispiratrice. Insieme sono stati capaci di creare vario genere di musica ottenendo sempre grandi consensi di pubblico e di critica.

Nel 2012 la cantante ha pubblicato l’album Samsara, ma poi si concentra sul suo impegno con Battiato e con l’Ensamble Symphony Orchestra. Un tour che ancora una volta conferma l’amore del pubblico per i due artisti. Torna poi a Sanremo nel 2018 accanto a Ron con il brano ‘Almeno pensami’ ottenendo un enorme successo.

Vita privata

Alice ha una relazione sentimentale con Francesco Messina, da tanti anni. Vivono a Udine e nonostante non abbiano figli hanno ben 9 gatti.

Instagram

Alice è presente su Instagram come alice_carla_bissi e conta 3.564 follower