Alice del Frate di Amici 21: chi è, età, ginnastica artistica, danza, altezza, Instagram, malattia

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche la ballerina, ‘ex’ ginnasta, Alice del Frate, voluta nella scuola da tutti e tre i maestri. E poi diventata allieva di Veronica Peparini.

Chi è Alice del Frate di Amici 21

Alice Del Frate è una giovane ballerina, ha 20 anni ed è nata a Salice, in provincia di Pordenone, il 15 ottobre del 2001 sotto il segno della Bilancia. Di lei sappiamo che è una ginnasta agonista: ha partecipato, prima di arrivare nella scuola di Amici, alle gare nazionali di Ginnastica Ritmica, nella specialità del cerchio e ha gareggiato nel campionato di Serie A1 con la Pontevecchio Bologna. Non solo ginnastica artistica nella sua vita. Ha sempre amato la danza ed è una studentessa perché è iscritta al secondo anno dell’Università degli studi di Udine alla facoltà di Architettura.

L’esperienza ad Amici

Alice è entrata nella scuola di Amici ed è stata voluta, fin da subito, da tutti e tre gli insegnanti. Lei prima ha conosciuto i maestri, poi ha deciso di farsi seguire da Alessandra Celentano, fino al ‘cambio’ e alla scelta definitiva. Sì, perché Veronica Peparini non ha mai nascosto il suo interesse, ha sempre spiegato di vedere in Alice una persona pura, onesta, che ha tanto da raccontare e quindi ha pensato bene di seguirla nel suo percorso. Senza mai lasciarla sola.

L’anoressia

Proprio a Veronica Peparini, Alice Del Frate si è raccontata, si è messa a nudo e ha spiegato di aver sofferto di problemi alimentari per via della pressione e di alcune differenze nel suo percorso artistico. Si era isolata, chiusa in se stessa, poi durante il lockdown si è sfogata ballando nella sua cameretta. E’ una ragazza determinata, precisa e puntigliosa, lato del carattere che deve cercare di smussare. Anche su consiglio della padrona di casa, Maria De Filippi.

Instagram

La giovane ballerina ha un profilo Instagram e con l’account @alicedelfrate vanta oltre 44 mila followers.