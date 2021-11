All Together Now, anticipazioni puntata 14 novembre 2021: chi sono i concorrenti in gara, eliminati, replica, quante puntate sono

Tutto pronto per la terza e imperdibile puntata di All Together Now – La Musica è cambiata, programma prodotto da Endemol Shine e condotto da Michelle Hunziker, tra canzoni e divertimento, ormai giunto alla sua quarta edizione. Oltre al Muro Umano, composto da 100 personaggi del mondo dello spettacolo, sono 4 i giudici pesi massimi della musica italiana: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti rimasti in gara verrà eliminato?

All Together Now anticipazioni puntata 14 novembre 2021: chi sono i concorrenti in gara, eliminati

Erano 14 i concorrenti in gara, ora ne sono 12 perché due hanno dovuto abbandonare la gara e il ‘sogno’ di vincere il premio finale di 100.000 euro. Nella seconda puntata è stata Priscilla Cattaneo, 24 anni, a dover tornare a casa: cosa succederà stasera? I concorrenti ancora in gara sono: Samir Abass, 22 anni, di Como; Giovanni Arichetta, 27 anni di Reggio Calabria, Jalisse Bascià, 25 anni di San Cesario, Carola Campagna, 24 anni di Carate Brianza, Vincenzo Cantiello, 21 anni di Napoli, Michelangelo Falcone, 21 anni di La Spezia, Carlotta Loretucci, 18 anni di Pescara, Michelle Perera 36 anni di Roma, Gaetano Schettini di 41 anni di Terlizzi, Matteo Stranieri di 21 anni di Lavagna, Gloria Tumbarello di 18 anni di Mazara del Vallo e Giacomo Voli, 35 anni di Correggio.

All Together Now anticipazioni puntata domenica 14 novembre 2021: come funziona il programma, replica

Le performance dei concorrenti saranno valutate dai 4 giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato da quattro giudici, che avranno modo di aggiungere o togliere un voto dato dal Muro, fino a un massimo di 5 punti ciascuno. Ma c’è di più. Per una sola volta a puntata, i quattro giudici potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punti, garantendogli il passaggio del turno alla puntata successiva. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più basso si sfideranno e il perdente verrà eliminato. A chi toccherà questa brutta sorte stasera?