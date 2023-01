Alvaro Morata, chi è il marito di Alice Campello: età, carriera, figli, dove gioca, foto e Instagram

Come ogni fine settimana l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, oltre a Giulia Stabile, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, anche la bellissima Alice Campello, che si racconterà a cuore aperto. Dai successi all’amore per Alvaro Morata fino alla nascita della loro bambina Bella, venuta al mondo poche settimane fa dopo un parto difficile.

Dagli esordi al debutto di Alvaro Morata

Alvaro Morata è nato a Madrid il 23 ottobre del 1992 ed è un calciatore spagnolo, attaccante dell’Atletico Madrid, in prestito dal Chelsea. Ha esordito con la prima squadra, Real Madrid, il 12 dicembre del 2010. Ha chiuso la sua avventura al Real Madrid nel 2014. Nel 2014, infatti, è stato acquistato dalla Juventus, ma nel 2016 fa il suo ritorno al Real Madrid. Nel 2017 si è trasferito al Chelsea e nel 2019 è passato in prestito oneroso all’Atletico Madrid.

I successi sul campo

Nel 2020, dopo quattro anni, è tornato alla Juventus in prestito oneroso per 10 milioni di euro, ma con i bianconeri ha terminato l’annata 2021-2022. Ed è tornato a Madrid. Alvaro Morata è un attaccante di talento dotato sul piano fisico e tecnico: lui è un buon realizzatore, molto abile nel dribbling ed è dotato di velocità. Infatti, viene soprannominato El Ariete ed è stato paragonato per lo stile di gioco allo spagnolo Fernando Morientes. Morata è molto bravo nei calci di rigore, ma è talentuoso anche nel fare gol con il colpo di testa.

La storia d’amore con Alice Campello, i figli

Ma veniamo alla vita privata e all’amore. Alvaro Morata il 17 giugno del 2017 si è sposato a Venezia con la modella e blogger Alice Campello. Nel 2018 sono diventati genitori: sono nati i due gemelli, Leonardo e Alessandro, mentre il 29 settembre del 2020 è nato Edoardo, il terzo figlio della coppia. Recentemente, il 10 gennaio del 2023 è nata Bella, la loro quarta figlia. Dopo il parto Alice è stata male, è stata in terapia intensiva, ma Alvaro non l’ha mai lasciata sola. E il loro amore, spesso condiviso sui social, fa sognare tutti.

Alvaro Morata su Instagram

Alvaro Morata è molto seguito su Instagram. Con il suo account @alvaromorata vanta oltre 19 milioni di followers.