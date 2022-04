Alvaro Vitali: età, carriera, moglie, film, dove vive, ex moglie, figli e malattia di ‘Pierino’

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore e cabarettista romano, Alvaro Vitali, che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera ai successi, fino alla vita privata.

Dalla scuola all’esordio con Federico Fellini

Alvaro Vitali è nato a Roma il 3 febbraio del 1950 ed è un noto attore e cabarettista, famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di ‘Pierino’ in diverse pellicole cinematografiche. Ancora studente e con una passione per il canto e il ballo, dopo aver lavorato come elettricista, Vitali è stato scoperto da Federico Fellini nel corso di un provino. Nel 1962, infatti, il regista lo ha fatto esordire con una piccola parte in Fellini Satyricon, poi l’ha voluto anche in I Clowns, nel film Roma e in Amarcord.

La commedia di ‘Pierino’

La fama di Vitali è legata alla commedia sexy all’italiana. Dopo aver interpretato la ‘Poliziotta’ con Mariangela Melato, Alvaro è stato notato dal produttore Luciano Martino, poi dalla seconda metà degli anni ’70 ha interpretato molti film, anche al fianco di attori come Lino Banfi e Renzo Montagna, poi ha interpretato sempre il personaggio di Pierino, l’eroe popolare delle barzellette.

La filmografia

Tra i suoi film di successo ricordiamo: Pierino contro tutti, Pierino colpisce ancora, Pierino medico della Saub. E poi spin off delle serie, cioè film dove Vitali ha proposto personaggi molto simili: Gian Burrasca, Giggi il bullo, Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento.

Il decennio di oblio e il ritorno in tv

La stagione della commedia sexy è durata poco e con essa è terminata anche la fortuna dell’attore. Dopo un decennio di oblio, però, la figura di Alvaro è stata rilanciata da Striscia la Notizia. ‘Pierino’, infatti, ha affiancato l’imitatore Dario Ballantini nelle sue gag ed è così tornato sul piccolo schermo. Qui ha avuto modo di imitare personaggi come la madre dell’avvocato Giulia Bongiorno e la principessa Marina Ricolfi Doria di Savoia. Nel 2006, poi, ha partecipato alla terza edizione del reality La Fattoria, ma ha dovuto abbandonare dopo settimane per problemi di asma.

Chi è la moglie Stefania Corona, dove vivono

Ma veniamo alla vita privata. Alvaro Vitali è divorziato e ha un figlio. Attualmente vive a Roma con la sua seconda moglie, la cantautrice Stefania Corona. La donna, nata a Montreal nel 1961 da genitori italiani, è cresciuta a Monteverde Vecchio e ha sempre avuto una passione per la musica perché suo padre suonava la batteria, la portava ai concerti jazz. Da adolescente Stefania ha iniziato a scrivere le prime canzoni, poi si è diplomata al Conservatorio e ha dato il via alla sua carriera di successo.