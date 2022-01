Alvise Rigo: chi è, età, cosa fa, altezza e peso, rugby, chi è la fidanzata, Instagram, data di nascita, Ballando con le Stelle

Torna, come ogni weekend, il classico appuntamento di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo che da anni, ormai, vede alla conduzione Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio anche l’ex rugbista e modello Alvise Rigo che, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, è diventato ormai un sex symbol. Ma conosciamolo meglio!

Alvise Rigo: chi è, età, carriera, rugby

Alvise Rigo, classe 1992, è nato e cresciuto a Venezia, città dove ha vissuto fino ai 18 anni. Città che ha lasciato per seguire la sua più grande passione, quella per il rugby. Ma non solo. Oltre allo sport, Alvise ha iniziato l’università, poi si è dedicato anima e corpo al rugby. E’ arrivato in serie A, ha giocato con le maglie di Lazio, Petrarca, San Donà e Valsugana Rugby, ora invece ha deciso di dedicarsi al mondo del fitness a Milano. Non è un volto del tutto sconosciuto alla televisione: l’abbiamo visto nel 2020 sul palco dell’Ariston affianco ad Antonella Clerici.

Chi è la fidanzata di Alvise Rigo

Non si sa molto della sua vita privata, pare essere molto geloso della sua sfera sentimentale. A quanto pare, però, è single. Troverà l’amore?

Alvise Rigo: Instagram

Molto seguito su Instagram, ecco l’account @alvise_rigo