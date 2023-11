Amadeus batte il Milan: Affari Tuoi fa più ascolti della Champions

Amadeus vince e convince in Rai. Il conduttore ha battuto la partita di Champions League del Milan sul piano dello Share. I numeri.

Amadeus è una certezza. Lo pensa la Rai, che non a caso gli ha affidato per la quinta volta consecutiva (come Baudo e Bongiorno) il Festival di Sanremo, e lo pensano i telespettatori a casa. I quali non solo non lo abbandonano mai quando si tratta di scoprire le ultime novità sul Festival della Canzone Italiana, ma ormai lo seguono anche per altri motivi.

Reazione a Catena: chi sono i campioni del 28 novembre 2023

Affari Tuoi da Champions: fa più ascolti del Milan

Non si perdono un programma, qualsiasi cosa faccia. È l’unico – nel passato recente – ad aver riportato in auge un programma storico come Affari Tuoi. I fasti che sta ripercorrendo Sebastiani con il programma sono secondi solo a quelli di Bonolis negli anni Duemila. I primi anni del nuovo millennio. Ora è un’altra storia, ma con lo stesso appeal. Lo conferma il fatto che la trasmissione viene abbinata alla Lotteria Italia, l’ultima volta che è toccato ad Affari Tuoi il ruolo di tramite era proprio quando sul rocchettone in studio c’era Paolo Bonolis.

Gli ascolti benedicono il programma, grazie al quale la Rai respira (e incassa). I numeri parlano chiaro: Amadeus riesce a battere persino il Milan in Champions. La partita fra i rossoneri e il Borussia Dortmund – nel primo tempo – ha registrato uno Share pari al 20,7%. Affari Tuoi, in contemporanea, si è piazzato al 21,9%. Una bella soddisfazione, quasi un record: Amadeus esulta due volte. Una per l’Audience, l’altra per questioni di cuore. Il presentatore è notoriamente interista. Il “Derby” della tv è andato a lui.