Amazon Prime, film e serie tv in uscita a giugno 2022

La terza stagione di The Boys

Dal 3 Giugno sarà disponibile, con i primi tre episodi, l’attesissima terza stagione di The Boys, la serie tv tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Gli altri episodi saranno disponibili poi ogni venerdì fino all’8 Luglio.

La seconda stagione di Fairfax

La serie comedy animata per adulti sarà disponibile dal 10 Giugno pronta con altri episodi intriganti e storie imperdibili.

L’estate nei tuoi occhi

Dal 17 Giugno arriverà anche la prima stagione de L’estate nei tuoi occhi. Il titolo originale è The Summer I Turned Pretty. La serie, un drama Amazon Original, porta sullo schermo la trilogia di Jenny Han, l’autrice della serie letteraria To All the Boys I’ve Loved Before.

The Lake

Sarà disponibile dal 17 Giugno la serie tv The Lake con Jordan Gavaris, Julia Stiles e Madison Shamoun.

At Home With the Gils

Dal 24 Giugno sarà disponibile la docu-serie di una delle famiglie musicali brasiliane più famose. La serie tv farà vedere tutti i momenti dietro la preparazione di un loro concerto.

Chloe

Sempre dal 24 Giugno andrà in onda la serie, genere thriller psicologico, Chloe.