Amazon Prime Video luglio 2023: film e serie tv in uscita, elenco completo

Dopo aver visto i cataloghi di luglio 2023 di Netflix e Disney+, ora è arrivato il momento di analizzare la programmazione per il prossimo mese di Amazon Prime Video. La linea editoriale della piattaforma streaming, in vista dell’Estate 2023, è quella di far divertire i propri clienti. Ecco perché si alterneranno grandi titoli della cultura pop, a nuovi progetti cinematografici che promettono successo sul mercato italiano e internazionale.

Il catalogo di Amazon Prime Video per Luglio 2023

Per Amazon, il mese di luglio sarà molto generoso sull’esordio di nuovi prodotti nella piattaforma streaming. Infatti, per tutti gli abbonati si prevede una carrellata di nuovi film e serie televisive da vedere, che promettono un grande successo e soprattutto la vittoria sulla concorrenza delle altre piattaforme streaming digitali.

Verso l’esordio di “Almost Paradise”

Dal primo luglio, su Amazon Prime Video arriverà “Almost Paradise”. La serie televisiva esordirà sul mercato italiano, in un prodotto cinematografico che ha intrigato i fan ma che ancora vede un ampio dubbio sul proseguo della storia in future stagioni. La serie televisiva è uscita in America nel 2020, arrivando nello Stato italiano solo con tre anni di distanza.

Poi “The Horror of Dolores Roach”

È un titolo atteso quello di “The Horror of Dolores Roach”. La serie televisiva è di quest’anno, con il prodotto che verrà trasmesso in tutto il mondo dal 7 luglio 2023. La storia s’incentrerà di Dolores Roach (interpretata da Justina Machado), una giovane ragazza che all’età di 16 anni subì un’ingiusta condanna in carcere. Scontata la pena, Dolores detta “Mani magiche” torna a Washington Heights, dove inizia a lavorare come massaggiatrice.

Altri titoli per Luglio 2023

Le grandi sorprese per Amazon Prime Video non si fermano qui. Infatti, per il 14 luglio è previsto l’esordio della seconda stagione di “The Summer I Turned Pretty”. Poi, il 18 luglio, arriverà sui televisori il proseguo della serie televisiva “Good Omens”.