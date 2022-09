Amici 2022, quando e dove vedere le puntate in replica in tv su La5 e in streaming: orari e canali

La nuova classe di Amici si è formata, la prima settimana di lavoro è andata e oggi pomeriggio, a partire dalle 14, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata. I ragazzi, tra cantanti e ballerini, inizieranno a mettersi alla prova, tra sfide, classifiche, gare di inediti: solo uno di loro, alla fine di un lungo percorso, riuscirà a vincere. Ma intanto, riusciranno a tenersi bene stretto quel banco tanto ambito? Dove vedere le repliche e i daytime?

Dove e a che ora va in onda la replica del pomeridiano di Amici

Amici di Mari De Filippi andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, di domenica, a partire dalle 14. Ma questo non è certo l’unico appuntamento: i telespettatori potranno seguire i vari daytime nel corso della settimana o vedere la replica in tv, oltre che in streaming.

In tv la replica di oggi andrà in onda su LA5 a partire dalle 23.15 circa, ma la puntata sarà disponibile anche sul portale di Mediaset Play e Witty Tv.

A che ora ci sono i daytime di Amici

I daytime di Amici, invece, andranno in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne. Bisognerà sintonizzarsi, quindi, a partire dalle 16.10 circa, sempre su Canale 5.