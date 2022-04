Amici 21, alunna fa coming out e presenta pubblicamente la sua fidanzata: anche lei è famosa

Amici 21, Nicol Castagna ex cantante di Amici, fa coming out e presenta la sua fidanzata, Carlotta Franceschini, con un video TikTok diventato virale. Le visualizzazioni del video dimostrano quanto i fan delle due ragazze siano in subbuglio per la nascita di questo nuovo amore.

Nicol Castagna: chi è

L’ex cantante di Amici era allieva di Rudy Zerbi. Era amata per la sua sensibilità e semplicità ma soprattutto per la sua determinazione. Nicol non è diventata famosa grazie ad Amici, bensì era già conosciuta su YouTube dove condivideva sui video cover che facevano tantissime visualizzazioni. Prima del programma infatti aveva attivi tre singoli (Ritornerai, Satellite e Pupille).

Era stata eliminata il 23 Gennaio, dopo il giudizio dato da Fiorella Mannoia. Tuttavia, la tenacia della cantante non è finita. Continua imperterrita a farsi strada nel mondo della musica, condividendo attimi con i suoi preziosi follower. Oggi vive tra Milano e Lugano e oltre che vivere di musica si dedica ad un’altra sua passione: la comunicazione e l’organizzazione di eventi.

Il flirt con Rea, poi l’amore con Carlotta

Durante il suo percorso ad Amici aveva attirato l’attenzione la sua amicizia con la compagna Rea. Molti hanno sperato in un possibile flirt, appassionandosi all’idea delle due ragazze insieme. La loro alchimia però non è mai andata oltre che una semplice e vera amicizia. A dimostrarlo è stata proprio Nicol che con la pubblicazione di un TikTok ha presentato la sua nuova fidanzata, Carlotta Franceschini, una tiktoker di successo.