Amici 21, anticipazioni 27 febbraio 2022: ospiti, allievi ammessi al serale e chi viene eliminato

Anticipazioni Amici 21 puntata del 27 febbraio 2022. Nuovo appuntamento oggi con la classe di allievi più famosa della tv e c’è attesa per capire quali saranno gli ospiti in studio ma soprattutto le novità sugli allievi ammessi al serale. Da capire, infine, chi sarà invece eliminato e dovrà riunciare al sogno a pochi passi dalla fase finale del programma.

Ospiti Amici puntata del 27 febbraio 2022

Partiamo intanto dagli ospiti in studio. Oggi, domenica 27 febbraio 2022, sarà presente un super-ospite: si tratta del comico e attore romano Enrico Brignano, peraltro non nuovo alla partecipazione al programma. Poi spazio ai tre cantanti de Il Volo che torneranno anche loro ad Amici.

I tre talentuosissimi ragazzi de Il Volo sono tornati a trovarci e noi siamo tutti pronti ad accoglierli e cantare un medley davvero emozionante insieme a loro! Ci vediamo DOMANI alle 14:00 su Canale 5 con la ventunesima puntata di #Amici21 🤩💥 pic.twitter.com/CRylP4A9FU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2022

Chi sono gli allievi di Amici ammessi al serale

Quando manca davvero pochissimo al serale cresce l’attesa per capire chi saranno i finalisti. «Il Serale è ormai alle porte e per gli allievi di Amici21 è arrivato davvero il momento di dare il massimo per conquistare la maglia dorata!», si legge nella pagina Facebook ufficiale. Secondo l’account Twitter @Amici News, oggi – la puntata è stata registrata ieri – ci sarà una nuova classifica di ballo giudicata dalla somma dei voti di Emanuel Lo, Massimiliano Sodini e Gabriele Rossi. Sempre secondo l’account Serena, Aisha, Albe, John Erik sarebbero stati ammessi al serale. Nella puntata non mancheranno poi accese discussioni e colpi di scena.

🔴 SERENA, AISHA, ALBE, JOHN ERIK AL SERALE 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 26, 2022

Quando va in onda Amici 21

Amici 21 va in onda oggi, domenica 27 febbraio 2022, a partire dalle ore 14.00 su Canale 5. In settimana invece, come di consueto, il pomeridiano è in palinsesto ogni giorno a partire dalle 16.10.