Amici 21, anticipazioni Daytime 21 gennaio 2022: cosa succede nella puntata pomeridiana di oggi

Ultimo daytime della settimana di Amici, il talent show di Maria De Filippi che, anche quest’anno, sta riscuotendo un enorme successo. Ma cosa succederà nel corso della puntata di oggi, a poche ore dal pomeridiano di domenica 23 gennaio? Intanto, i cantanti e i ballerini continuano le loro prove in vista del Serale, che si fa sempre più vicino: chi, tra di loro, riuscirà a guadagnarsi il ‘pass’ e, magari, a trionfare?

Amici 21 anticipazioni daytime 21 gennaio 2022

Dopo la classifica fatta dai cantanti e Albe messo nell’ultima posizione e, dopo aver visto Carola in lacrime per la proposta di Raimondo Todaro, nella puntata di ieri abbiamo visto la maestra Alessandra Celentano discutere con il prof di latino americano. Sì perché è stato proprio lui a comunicare di voler fare una classifica ‘eliminatoria’, sommando i voti di tutte le vecchie esibizioni dei ballerini. Così, però, Carola, che si trova all’ultimo posto, rischierebbe l’eliminazione. E Alessandra Celentano non ci sta.

Amici 21 gennaio 2022: cosa vedremo nel daytime

La puntata di ieri si è conclusa con una lezione di canto per Cosmary. Ma non solo. Non sono certo finite le sorprese per Crytical, il giovane rapper di Pescara che ha compiuto 18 anni proprio nella scuola. Per lui tanti regali, un compleanno che certo non dimenticherà facilmente. Ma cosa succederà nel daytime di oggi? Non ci resta che aspettare e sintonizzarci intorno alle 16.10 su Canale 5!