Amici 21, anticipazioni daytime 22 febbraio 2022: ultime news su Gio Montana, cosa vedremo oggi

Mancano davvero pochissime settimane al Serale di Amici, la fase finale del programma condotto da Maria De Filippi che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E se alcuni allievi, come Michele, Carola, Dario, Alex e Sissi, hanno già ottenuto la tanto ambita maglia, tutti gli altri stanno continuando a lavorare sodo per ottenere il ‘pass’, tra inediti, prove ed esibizioni in studio. Ma cosa succederà nel corso del daytime di oggi, martedì 22 febbraio?

Amici 21, anticipazioni daytime 22 febbraio 2022: cosa vedremo oggi

La puntata di ieri, all’indomani del pomeridiano della domenica, si è tutta concentrata su Gio Montana, il nuovo allievo di Anna Pettinelli che ha ottenuto un disco d’oro senza l’aiuto di nessuno. Per la maestra i suoi inediti funzionano bene, al punto che ha pensato di escluderlo dalla gara cover, che invece tutti gli altri allievi hanno dovuto fare. Questo, inevitabilmente, ha scatenato delle polemiche perché Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini non sono dello stesso parere della Pettinelli. Anzi, per loro i ragazzi sono nella scuola per mettersi alla prova, in gioco e fare di tutto. Rudy, così, ha deciso di parlare con la sua ‘rivale’ e i toni si sono subito accesi.

Amici 21, anticipazioni 22 febbraio 2022: cosa è successo a Crytical

Il pomeridiano di ieri si è poi concluso con lo sfogo di Crytical, altro allievo di Anna Pettinelli, che domenica non ha avuto certo una puntata facile. Perché se da una parte per Elodie era quasi in testa alla classifica, dall’altra il maestro Pennino nell’ultima sfida l’ha trovato poco sul pezzo rispetto agli altri cantanti. Crytical ha paura di deludere? Riuscirà ad arrivare al serale?

Dove e a che ora vedere il pomeridiano di Amici 21

Il daytime di Amici va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne, a partire dalle 16.10 su Canale 5. Ricordiamo che il pomeridiano ‘lungo’, invece, va in onda la domenica alle 14 e tiene compagnia al pubblico per più di due ore.