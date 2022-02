Amici 21, anticipazioni daytime venerdì 11 febbraio 2022: come sta Mattia, il parere del medico dopo l’infortunio

Ultimo appuntamento della settimana con il day time di Amici, il talent show di Maria De Filippi che è sempre più vicino al serale, al momento tanto atteso dagli allievi. Loro, ballerini e cantanti, che da mesi si preparano per ottenere l’ambita maglia e quel pass verso la finale. Ma cosa succederà oggi pomeriggio? E come sta Mattia, ballerino di latino, che ha avuto un infortunio? Riuscirà a tornare a ballare o la Celentano ha pensato bene di sostituirlo?

Come sta Mattia Zenzola? Anticipazioni Amici 11 febbraio 2022

Stando alle anticipazioni diffuse al termine della scorsa puntata, oggi Mattia incontrerà in sala prove il suo maestro, Raimondo Todaro, che l’ha sempre difeso e che ha sempre dichiarato che lo avrebbe mandato via solo dopo il parere negativo del medico. Insomma, se Mattia non può ballare deve tornare a casa. E nel pomeridiano di oggi, venerdì 11 febbraio, è probabile che Raimondo Todaro legga al suo allievo il referto del dottore ed è inutile dire che tutti sperano in una completa guarigione perché sono in molti a voler Mattia al serale.

Mattia di Amici 21 può tornare a ballare? Cosa ha detto il medico

Nel video si vede Raimondo Todaro che sventola un busta e lo fa proprio davanti a Mattia, il ballerino che da oltre due mesi non si esibisce a causa di un infortunio al piede. In quella busta ci saranno buone notizie? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne, quindi intorno alle 16.10.