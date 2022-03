Amici 21, anticipazioni domenica 6 marzo 2022: spoiler registrazione, eliminato ed allievi al serale

Il percorso sembrava così lungo, ma il tempo corre e presto in prima serata su Canale 5 prenderà il via il Serale di Amici, la fase finale del talent show che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Quella di domenica 6 marzo sarà l’ultima puntata, poi l’appuntamento con Maria De Filippi è per sabato 19 marzo: quindi, questo vuol dire che tra pochi giorni il pubblico conoscerà il cast completo degli allievi, tra ballerini e cantanti, che parteciperanno al Serale. Ma cosa succederà nell’ultima puntata pomeridiana?

Amici, spoiler della puntata di domenica 6 marzo 2022: gara cover, chi sono gli ospiti

L’ultima puntata di Amici, che vedremo domenica 6 marzo, è stata registrata giovedì e sui social già impazzano le prime indiscrezioni, i primi spoiler. Come riporta Tv Blogo, come ospiti arriveranno in studio Michele Bravi, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022, e Cristiano Malgioglio, che avrà il compito di giudicare la gara cover. Gio Montana ha avuto la meglio (con voto 9), seguito da Luigi, Crytical, LDA e Calma.

Chi va al Serale: i nomi degli allievi

Stando alla classifica generale, Luigi è risultato primo e dopo un’esibizione voluta dal maestro Rudy Zerbi il giovane cantante è stato ammesso al serale. Stessa sorte è toccata anche ad Alice Del Frate, che nella classifica generale di ballo è in testa, al punto che la maestra Peparini le ha dato questa opportunità. Poi, l’intera classe ha votato l’allievo meritevole di approdare al serale: la maggioranza ha scelto Christian, che Raimondo Todaro ha pensato bene di mandare dritto alla fase finale del programma. Anche LDA, allievo di Rudy, Crytical, Gio Montana, Calma e Nunzio sono al serale. Quindi, tutti gli allievi, ben 18, hanno ottenuto la maglia d’oro e ora devono impegnarsi al massimo!

Quando inizia il Serale, giudici

Come ha confermato la padrona di casa, Maria De Filippi, manca solo una puntata del pomeridiano della domenica, poi prenderà il via il Serale. La fase finale del talent show debutterà sabato 19 marzo, subito dopo C’è Posta per Te. Come ha rivelato Davide Maggio, sono previste nove prime serate del Serale di Amici: la data della finale, quindi, è in programma sabato 14 maggio.