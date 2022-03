Amici 21, anticipazioni domenica 6 marzo 2022: ultima puntata del pomeridiano, ecco chi va al serale

Ultimo pomeridiano della domenica, poi l’appuntamento con Amici, il talent show di successo di Canale 5, è con il Serale, la fase finale del programma. E se molti allievi, come Sissi, Dario, Alex, Aisha, Albe, Serena, John Erik, Michele e Carola hanno già ottenuto la tanto ambita maglia, gli altri stanno continuando la loro corsa, tra prove, sfide ed esibizioni. Ma cosa succederà nell’ultima puntata, che andrà in onda il 6 marzo? Chi dei ragazzi verrà ammesso al serale?

Anticipazioni ultimo pomeridiano di Amici 21

Domenica 6 marzo andrà in onda l’ultimo pomeridiano di Amici, poi la settimana successiva, quella che precede l’inizio del serale, è previsto uno speciale dedicato ai ragazzi. E’ per questo che la puntata di domenica è molto attesa perché si decideranno i nomi degli allievi che avranno modo di accedere alla fase finale del programma. L’attenzione è rivolta su Lda, allievo di Rudy, che ancora non ha ottenuto la maglia d’oro. Cosa che non è successa neppure a Christian, il ballerino di hip hop messo in discussione da Veronica Peparini e Alessandra Celentano: riuscirà a vincere lo sconforto, a convincere Raimondo Todaro e a partecipare al Serale? O Christian è sempre più convinto che l’unica strada da percorrere sia quella di abbandonare la scuola?

Chi va al Serale?

Per il momento, gli allievi che sono già al serale sono: i ballerini Serena, John Erik, Carola, Dario, Michele e i cantanti Albe, Aisha, Alex e Sissi. Loro hanno un posto assicurato, mentre tutti gli altri stanno continuando a impegnarsi per convincere i rispettivi professori: chi verrà ammesso al serale? Una certezza è che Gio Montana, nuovo allievo di Anna Pettinelli, ha dovuto lasciare la scuola, proprio a un passo dalla fine. A qualcun altro toccherà questa brutta sorte?

Quando inizia

Il Serale di Amici, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via sabato 19 marzo, subito dopo la fine di C’è Posta per Te, altro programma di successo condotto da Maria De Filippi.