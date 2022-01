Amici 21, anticipazioni domenica 9 gennaio 2022: chi viene eliminato e quando inizia il serale

Dopo la pausa natalizia, senza pomeridiani della domenica e daytime, finalmente sta per tornare Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, con i giovani cantanti e ballerini pronti a mettersi (ancora una volta) alla prova. Ma cosa succederà il 9 gennaio in studio? Chi dei talenti verrà eliminato o dovrà affrontare una sfida? Scopriamolo insieme!

Amici 21, anticipazioni domenica 9 gennaio: chi viene eliminato, le sfide

Come riporta Coming Soon, la registrazione della puntata che sarebbe dovuta esserci il 5 gennaio è stata annullata, ma possiamo immaginare cosa accadrà domenica 9. Sì, perché durante il pomeridiano, molto probabilmente, i telespettatori assisteranno alla sfida di Rea, Nicol e Carola, le tre ragazze a rischio eliminazione perché arrivate ultime nelle classifiche delle esibizioni fatte lo scorso mese.

Rea e Nicol di Amici a rischio eliminazione

Rea e Nicol, entrambe cantanti del team di Rudy Zerbi, sono a rischio eliminazione. Le due, infatti, sono sempre risultate ultime nelle classifiche e ora sono in sfida: ma il loro coach prenderà dei seri provvedimenti? Chissà…

Quando inizia il serale di Amici?

Il Serale di Amici 2021 andrà in onda quando terminerà C’è posta per Te, altro programma condotto da Maria De Filippi che da anni riscuote un enorme successo e che prenderà il via proprio stasera, sabato 8 gennaio 2022. Amici, quindi, dovrebbe partire con il serale sabato 19 marzo, sempre in prima serata su Canale 5, ma al momento questa è una data provvisoria perché non c’è ancora nessuna ufficialità. Bisogna aspettare e intanto godersi i pomeridiani della domenica, senza dimenticare la fascia del daytime!