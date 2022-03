Amici 21, anticipazioni pomeridiano 2 marzo 2022: oggi in onda dopo Uomini e Donne

Mancano davvero poche settimane al Serale di Amici, il talent show di successo di Canale 5, e gli allievi, quelli che ancora non hanno ottenuto la tanto ambita maglia, sono sempre più ‘agguerriti’, in sfida tra di loro. Chi riuscirà a convincere i maestri e ad arrivare alla fase finale del programma? Ma cosa succederà nel daytime di oggi, mercoledì 2 marzo?

Anticipazioni daytime di Amici e cosa è successo ieri

Dopo la puntata di domenica, Rudy Zerbi ha deciso di convocare in studio tutti i cantanti, tutti quelli che hanno partecipato alla corale, partita per ben 2 volte in modo disastroso. La colpa sembrerebbe essere di Gio Montana, l’allievo di Anna Pettinelli, che ha più volte sbagliato l’attacco della canzone ‘Una vita in vacanza’, portandosi dietro, quasi a catena, tutti gli altri. Per Adriano Pennino, il direttore d’orchestra che li ha giudicati, ha ragione Rudy, mentre per la Pettinelli chi è bravo da solo riesce a riprendere in mano il ritmo, la situazione. Cosa che ai suoi occhi Calma, il secondo in ordine nella corale, non è stato in grado di fare. Ne è nato un battibecco, l’ennesimo, e la maestra ha preferito salutare i concorrenti e lasciare le scene.

Cosa succederà nel pomeridiano oggi

Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Gio Montana, il nuovo allievo di Anna Pettinelli. La maestra deciderà di mandarlo al serale o per lui l’avventura ad Amici ha le ore contate? E ancora, protagonista potrebbe essere Calma, il cantante del team di Rudy Zerbi spesso messo in discussione, anche dai suoi stessi coinquilini. Riuscirà a trovare prima o poi un punto di incontro con Alex?

Quando e a che ora va in onda

Il pomeridiano di Amici va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, subito dopo Uomini e Donne, intorno alle 16.10, su Canale 5. La prossima puntata della domenica, invece, verrà trasmessa il 6 marzo, poi si andrà direttamente al Serale, che dovrebbe prendere il via il 19 marzo!