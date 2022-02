Amici 21, anticipazioni pomeridiano 20 febbraio 2022: chi va al serale, eliminati, sfide, gare e ospiti di oggi

Manca davvero poco al Serale di Amici, forse un mese, e il percorso dei giovani ragazzi, tra cantanti e ballerini, nella scuola più famosa d’Italia sta continuando. Alcuni di loro, come Alex e Sissi, Dario e Michele, hanno già ottenuto la maglia tanto ambita, gli altri dovranno fare i conti con nuove gare e prove: ma cosa succederà nel corso del pomeridiano condotto da Maria De Filippi in onda oggi, domenica 20 febbraio?

Amici 21, anticipazioni pomeridiano 20 febbraio 2022: chi va al serale

La puntata di Amici che vedremo oggi è stata registrata ieri e sui social sono già apparse le prime anticipazioni, come quelle riportate dalla pagina Instagram amicifans_ufficiale. L’ospite è Elodie, che non ha cantato, non si è esibita, ma ha solo stilato la sua classifica. Al serale, invece, ci andrà Carola, ballerina di classico e allieva di Alessandra Celentano.

Amici 21, 20 febbraio 2022: la classifica di Elodie, la gara di ballo

Elodie, che è nata dalla fucina di Amici, ha avuto il compito di stilare una classifica, ha dovuto giudicare delle cover. Al primo posto Lda e Aisha, seguiti da Crytical, Luigi, Albe e Calma. Rudy Zerbi, nonostante LDA e Luigi siano primi nelle classifiche generali, ha deciso di non mandare i suoi allievi al serale perché sta aspettando qualcosa di sorprendente. Ma non solo canto. Anche i ballerini si sono dovuti mettere alla prova, sono stati giudicati da quattro professionisti: al primo posto Serena, seguita da Alice, John Eric e Leonardo, Carola e Nunzio.

Quando va in onda il pomeridiano di Amici 21?

Queste sono le prime anticipazioni, ma non ci resta che aspettare perché tra poche ore, alle 14, su Canale 5 andrà in onda la puntata, una delle ultime prima del Serale che, molto probabilmente, partirà il 19 marzo.