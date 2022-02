Amici 21, anticipazioni registrazione 13 febbraio 2022: ospiti e allievi al serale

Amici 21, anticipazioni registrazione 13 febbraio 2022, gli ospiti e gli allievi al serale. Puntata eccezionale quella di oggi in onda su Canale 5 con tantissimi super ospiti. In studio infatti ci saranno alcuni dei protagonisti di Sanremo 2022 tra cui San Giovanni, Emma e Aka7even! Imperdibile quindi l’appuntamento di oggi, domenica 13 febbraio 2022, dalle 14.00 su Canale 5.

Amici 21, anticipazioni registrazione 13 febbraio 2022

Continua intanto la gara per selezionare gli allievi di uno dei talent più famosi della tv. L’infortunio di Mattia ha tenuto banco per tutta la settimana ma il suo ritiro, e dunque la sua uscita dal programma, è ormai definitiva. Per lui la promessa di una nuova avventura nella prossima edizione. Al suo posto intanto Nunzio, non certo un volto nuovo dato che era al ballottaggio per entrare nella scuola proprio con Mattia. Il serale intanto si avvicina sempre più e nel format condotto da Maria De’ Filippi è il momento delle scelte.

Chi sono gli ospiti di Amici oggi 13 febbraio 2022: Emma giudicherà le cover

Ma come detto quella di oggi sarà la puntata dei super ospiti. Direttamente da Sanremo 2022 una sfilza di nomi top. Tra i grandi ospiti ci sarà anche Emma che ci farà cantare tutti e giudicherà la gara cover. Ma le emozioni sono davvero di casa oggi ad Amici 21 e tra i grandi ospiti della diciannovesima puntata ci sarà anche Irama. Non finisce qui. Nella puntata del 13 febbraio 2022 anche San Giovanni e Aka7even! Tutti sintonizzati dunque oggi su Canale 5 dalle 14.00.