Amici 21, anticipazioni registrazione puntata di domenica 6 febbraio 2022

Amici 21, tutto pronto nella scuola ideata da Maria De Filippi per i ragazzi dell’amato talent show in onda su Canale 5 in daytime con la striscia quotidiana e, a partire dalla prossima settimana, anche con gli appuntamenti speciali della domenica pomeriggio. Dopo lo speciale andato in onda il 30 gennaio sono ricominciate le riprese per la 19esima puntata, fissate per sabato 5 febbraio, 24 prima della messa in onda, ovvero domenica 6 febbraio alle ore 14.00.

Amici 21: le confidenze degli allievi

Nello speciale del 30 gennaio, insolito per il programma, alcuni dei ragazzi hanno dato voce ai loro pensieri, ripercorrendo il loro percorso nel talent show. Questo appuntamento ha avuto uno share pari al 15%, inferiori a quello delle puntate standard, ma non male per “una prima volta”. E, al centro di ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori, c’è stata la confessione amorosa di Carola, una delle allieve. La ragazza ha infatti detto: “Sarebbe stato più facile ammettere che mi stavo innamorando di lui, ma non l’ho confessato né a lui né a me stessa”. Il famoso lui sarebbe Luigi, un altro dei ragazzi della scuola. Molti speravano nella nascita di una nuova coppia, ma Luigi si è tirato indietro, rompendo ogni speranza. “Quando ho capito che non ero ricambiata il distacco è stato fondamentale. Mi dispiace che le cose siano cambiate, anche perché gli voglio un bene immenso”, questo il commento della giovane. Ora tutti gli occhi sono puntati su Luigi: il pubblico aspetta trepidante il suo punto di vista sul loro rapporto.