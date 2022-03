Amici 21, chi è Gio Montana: età, canzoni, inediti, fidanzata, Instagram, disco d’oro

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche il cantante Gio Montana, prima allievo della Pettinelli, poi di Rudy Zerbi.

Chi è Gio Montana

Gio Montana, all’anagrafe Giovanni Niro, è nato a Milano, classe 1998. Sappiamo che il padre è muratore, la madre è casalinga e ha una sorella. Nella vita, prima di arrivare ad Amici, lavorava come cameriere in un bar, ma la sua più grande passione resta la musica e i suoi inediti sembrano funzionare molto bene. Vive con i genitori, la sorella, la nipote e due cagnolini in una casa popolare di pochi metri quadri. Ma è felice così perché la sua ancora di salvezza resta la musica. Di seguito troverete l’elenco dei brani più popolari:

Sole a mezzanotte

Tratti di noi

Io & te

Biaciami

Senorita

Mille storie

Come mai

Gira tutto

Lei (Vipera)

Tra gli ultimi inediti c’è ‘Abbiamo fatto le 6’.

L’esperienza ad Amici

Gio Montana non ha mai studiato canto prima di entrare nella scuola di Amici, dove ha avuto un percorso un po’ complicato. Prima, infatti, è stato scelto dalla maestra Anna Pettinelli perché convinta che i suoi inediti siano davvero forti in radio, poi però lei stessa ha preferito non dargli la maglia del serale perché sulle cover il cantante non dava certo il meglio di se. E’ a questo punto che è subentrato Rudy Zerbi, che ha deciso di dare una possibilità a Gio. Lui si è impegnato tantissimo, ha studiato, ha ottenuto un bel 9 nell’ultima classifica stilata da Malgioglio e per premiarlo il maestro gli ha consegnato la tanto ambita maglia del serale.

Chi è la fidanzata, vita privata

Gio Montana sembrerebbe essere single, non ha mai parlato della fidanzata. Ma sicuramente le fan non mancano, chissà se riuscirà a trovare l’amore. Intanto, è tutto concentrato sulla musica!

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giomontana98 vanta oltre 39 mila followers.