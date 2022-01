Amici 21, cosa vedremo nella puntata di oggi 30 gennaio 2022

Amici 21 non va in onda oggi 30 gennaio 2022, anzi si. Puntata senza dubbio particolare quella di oggi, domenica 30 gennaio 2022, per ciò che riguarda il popolare talent condotto da Maria De’ Filippi. I casi di Covid stanno facendo infatti letteralmente impazzire la produzione alle prese con continui cambi di programma. Non a caso la puntata che vedremo in Tv tra poche ore sarà “inusuale” proprio perché i recenti casi riscontrati tra i ballerini ha costretto la produzione ad intervenire.

Amici 21, cosa vedremo in Tv nella puntata del 30 gennaio 2022

Cosa vedremo dunque nella puntata di oggi? Come detto non sarà una puntata classica. Ad andare in onda sarà uno speciale di circa 90 minuti che racconterà il percorso che stanno facendo i ragazzi quest’anno. Un approfondimento sul lavoro, sulle emozioni, sulle paure degli allievi che cercano di affermarsi e inseguire il loro sogno attraverso il talent. Sarà un modo per conoscerli ancora più da vicino e cogliere ulteriori sfaccettature della loro personalità.

Quando va in onda Amici 21 oggi 30 gennaio

L’appuntamento resterà invariato. Lo speciale di Amici 21 andrà in onda oggi, domenica 30 gennaio 2022, alle 14.00 su Canale 5. A seguire, come di consueto, ci sarà Verissimo condotto da Silvia Toffanin e i suoi ospiti. In questo caso l’orario di inizio è per le 15.30.