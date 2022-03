Amici 21, daily 24 marzo 2022: anticipazioni, riassunto e ultime novità

Il Serale di Amici si avvicina, manca davvero poco alla seconda puntata e dopo l’eliminazione quasi inaspettata di Alice Del Frate e del cantante Gio Montana, i ragazzi continuano a impegnarsi, a lavorare sodo perché l’obiettivo di tutti: è vincere. Tra prove, esibizioni e guanti di sfida, i telespettatori hanno modo di seguire ogni giorno i daytime. Ma cosa è successo nella puntata di ieri? E cosa vedremo oggi?

Il guanto di sfida: Michele contro Dario e Christian

Buste rosse e guanti di sfida sono ormai all’ordine del giorno nella casetta di Amici. E la maestra Alessandra Celentano è quasi sempre la mittente delle lettere. Questa volta ha esaltato le qualità e le doti del suo ballerino Michele e ha chiesto alla produzione che lui venga messo in sfida contro Dario, allievo di Veronica Peparini, e Christian, del team di Raimondo Todaro. I ragazzi dovranno danzare sulle note di ‘Gold’, un celebre brano degli Spandau Ballet. Per Christian il guanto non è equo e decide di parlare con il suo maestro: decideranno, insieme, di accettare?

Leonardo e Michele contro Christian e Nunzio

Ma non finisce certo qui. Sempre la Celentano ha chiesto che i suoi ballerini, Michele e Leonardo, sfidino Christian e Nunzio. La maestra è convinta che Nunzio non abbia virilità, mentre di Christian pensa che oltre l’hip hop sappia fare davvero poco. Questo guanto verrà accettato? Come ha reagito Raimondo Todaro?

“Sono qua. Volevo sapere prima cosa ne pensate voi. Secondo me state proprio cadendo nel tranello. Pur di non parla parlare, accettiamo qualunque cosa. Se per ipotesi il guanto di sfida si fa nella prima manche, c’è un eliminato diretto e quindi uno della nostra squadra va fuori” – ha detto il maestro Todaro. (…) Io sono sempre per accettare i guanti, ma bisogna vedere quali sono accettabili. L’unico modo che abbiamo per accettarlo è farlo in maniera nostra”.

Albe contro Aisha

Ballo sì, ma anche guanti di canto. Albe, allievo di Anna Pettinelli, dovrà vedersela contro Aisha, cantante del team di Lorella Cuccarini. I due dovranno esibirsi sulle note di ‘Diavolo in me’ di Zucchero: riusciranno nell’impresa?