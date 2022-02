Amici 21 Daily, anticipazioni 26 febbraio 2022: spoiler pomeridiano, news e riassunto

Tra poche ore andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici, nella versione Daily. Nella puntata di oggi, sabato 26 febbraio, scopriremo quali saranno gli allievi, tra ballerini e cantanti, ad essere eliminati immediatamente dalla scuola di Amici. Ecco le anticipazioni:

Anticipazioni Amici 26 febbraio

Si inizierà con le esibizioni dei cantanti. Il primo sarà LDA, che interpreterà una cover del brano di Ultimo, Buongiorno vita. Dopo si esibirà Calma, con l’inedito Rimmel. In fine canteranno Aisha e per ultimo Crytical. Il giudice speciale per il canto sarà Charlie Rapino.

Seguiranno poi le esibizioni dei ballerini. Il primo sarà Nunzio, che fa riferimento al maestro Todaro. Dopodiché toccherà a Leonardo danzare sul palco. In fine sarà il turno del ballerino Christian Stefanelli, che però, essendo infortunato, non potrà ballare dal vivo. Il ballerino quindi sottoporrà alla valutazione dei giudici una coreografia registrata in studio nei giorni precedenti. Il giudice speciale per il ballo sarà Marcello Sacchetta.

Le classifiche e le eliminazioni

Una volta rientrati in casetta, i ragazzi potranno vedere le classifiche stilate dai giudici. Per quanto riguarda il canto saranno primi a pari merito LDA e Aisha, secondo Crytical e ultimo Calma, che sarà constretto a lasciare immedatamente la scuola di Amici. Passiamo poi alla classifica del ballo. Al primo posto ci sarà Leonardo, mentre gli ultimi a pari merito saranno Christian Stefanelli e Nunzio. Entrambi i ballerini dovranno lasciare immediatamente il programma. I tre eliminati verranno quindi convocati in sala. Lì ci sarà un grande colpo di scena: i maestri Zerbi e Celentano li salveranno dall’eliminazione, a patto che da quel momento daranno il massimo impegnandosi a pieno.