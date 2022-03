Amici 21, daytime 29 marzo 2022: anticipazioni e news guanti di sfida terza puntata serale

Oggi, martedì 29 marzo, torna un nuovo appuntamento con il Daytime di Amici. I ragazzi sono ancora amareggiati per le ultime eliminazioni e sentono la mancanza di Christian e Calma.

Cosa è successo dopo il serale

Al loro rientro, dopo la seconda puntata del serale, i ragazzi trovano un messaggio da parte di Calma, il cantante della squadra Zerbi-Celentano eliminato direttamente dopo la prima sfida persa contro la squadra Todaro-Cuccarini. Calma fa un ringraziamento a tutti i ragazzi per averlo compreso ed essere andati oltre il suo carattere introverso e particolare.

Il secondo eliminato nell’ultima puntata del serale è Christian Stefanelli. Aisha è davvero dispiaciuta per la sua eliminazione tanto da scoppiare in lacrime davanti a Carola, dicendole: “Mi dispiace che sia uscito dopo aver superato quel periodo”.

Il confronto tra Carola, Albe e LDA

Passiamo ora alla ballerina Carola, che dopo il serale ha il morale a terra per la delusione. Carola si sfoga con Albe, dicendogli: “Luigi è sempre fenomenale, prende sempre il punto. Leonardo anche ha fatto benissimo, LDA pure è stato bravissimo. Dico sempre la prossima sono io, ma non riesco mai a vincere. Ho paura di uscire senza aver concluso determinate cose a livello mio anche. Molte volte provo delle emozioni che non riesco nemmeno a esternare”.

Nel discorso però interviene anche LDA, che risponde a Carola dicendole: “Guarda, onestamente io e Luigi non ci sentiamo gli anelli deboli per il canto. Nemmeno tu ti devi sentire l’anello debole. Va avanti chi ten a c***imm”.

Nuovi guanti di sfida

Nuova settimana, nuovi guanti di sfida. Il primo è già arrivato e Maria De Filippi convoca tutti i ragazzi in gradinata per comunicarlo. Il primo guanto di sfida per la terza puntata del Serale di Amici vede come protagonisti i ballerini Nunzio e Leonardo. A lanciare la sfida è la prof. Alessandra Celentano, che vuole vedere i due ballerini affrontarsi in una comparata su una samba.