Amici 21, domenica 6 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché e quando vedere il pomeridiano

I fan che speravano di rivedere i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, di Amici in televisione nel classico pomeridiano della domenica dovranno ricredersi e fare un passo indietro. Il motivo? Anche questa puntata salterà, proprio come è successo la settimana scorsa: nessuna registrazione, nessun pomeridiano lungo. Ma cosa andrà in onda il 6 febbraio su Canale 5? E quando ritornerà il talent show di Maria De Filippi, che è a un passo dall’atteso serale?

Amici 21 non va in onda domenica 6 febbraio 2022: ecco perché

Alcuni ballerini professionisti della scuola di Amici sono risultati positivi al virus, così la trasmissione domenica scorsa non è andata in onda ed è stato trasmesso uno speciale, tutto incentrato sulla storia e il percorso dei singoli concorrenti. Ma anche questa volta, come spiega la pagina AmiciNews, la registrazione è stata annullata e la prossima è prevista mercoledì 9 febbraio, sempre se non ci saranno nuovi cambiamenti. Il motivo è, molto probabilmente, sempre da collegare al virus, ma tutto tace da parte dell’azienda.

Amici 21 il 6 febbraio non va in onda: ecco cosa ci sarà su Canale 5

La registrazione è saltata, quello sì, ma Amici, con una puntata speciale, andrà in onda ugualmente domenica 6 febbraio. Un montaggio ad hoc, nessuna presenza in studio, ma solo il racconto degli allievi, del loro percorso, delle loro paure e vittorie.