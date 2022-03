Amici 21 news, Stash positivo al Covid: seguirà la terza puntata del Serale collegato da casa

Ieri, mercoledì 30 marzo, è stata registrata la terza puntata del serale di Amici 21, che sarà trasmessa n prima serata su Canale 5 sabato 1 aprile. In studio però c’è un assente all’appello, si tratta di Stash. Il cantante, nonché giudice di Amici già da diverse edizioni, è risultato positivo al Covid ed è stato costretto a seguire la terza puntata del serale in collegamento da casa. In questo modo la produzione del programma gli ha permesso di svolgere il suo ruolo e valutare le esibizioni e le sfide tra gli allievi.

Stash positivo al Covid

A dare notizia della positività al Covid è stato proprio Stash sul suo profilo Instagram. Il famosissimo cantante dei The Kolors ha confermato la notizia in prima persona pubblicando un post sul noto social, scrivendo: “Positivo al Covid. Quarantena for me”. Fortunatamente Stash non avrebbe sintomi che desterebbero preoccupazione. L’unico inconveniente sembrerebbe essere solo la “reclusione” forzata in casa fino a quando non risulterà negativo al virus. Il cantante ha subito tranquillizzato i suoi fan, che sperano di avere presto buone notizie e di rivederlo a breve nello studio di Amici. Anche i suoi colleghi e compagni d avventura gli hanno dedicato messaggi e frasi di incoraggiamento. Come la prof di canto Anna Pettinelli che sotto al suo post ha commentato: “Miss you, get well soon”.

I precedenti

Non è la prima volta, purtroppo, che un giudice o un prof di Amici risulti positivo al Covid e sia costretto a seguire le prove degli allievi da casa. Era già capitato durante il pomeridiano di Amici, sia in questa edizione, che nella precedente. E anche in altri programmi abbiamo visto opinionisti “saltare” appuntamenti televisivi in presenza, ed esprimere il loro parere comodamente dalla loro casa. Solo fino alla scorsa settimana, infatti, anche Antonella Elia ha seguito le vicissitudini della Pupa e il Secchione Show in collegamento da casa, in quanto anche lei era risultata positiva al virus. Al suo posto, sulla sua poltroncina in studio, era stato posizionato uno schermo “a grandezza naturale” che permetteva alla Elia di interagire con ciò che accadeva in studio in diretta.