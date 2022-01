Amici 21, puntata 16 gennaio: eliminato Cristiano. Ecco cosa è successo

Amici 21, puntata del 16 gennaio, ecco cosa è successo oggi. Tra esibizioni ed eliminazioni, la trasmissione ha presentato una grande sfida: quella tra Christian e Cristiano. Non è stata certo l’unica sfida che ha portato ad eliminazioni. Tanti i colpi di scena, ma vediamo cosa è successo oggi nella trasmissione tanto amata dai giovani. Ospiti in studio Fiorella Mannoia, che ha giudicato i cantanti nella gara settimanale e Giorgia e Mara Sattei, per si sono esibite nel loro nuovo bravo.

Amici 21, cosa è successo nella puntata del 16 gennaio 2022

Nella puntata di oggi, 16 gennaio 2022, i cantanti si sono sfidati nella gara delle cover, sotto la supervisione dell’emozionantissima giudice Fiorella Mannoia. “Sono buonissima, non sono cattiva, ma devo valutare purtroppo”, ha detto. E’ Maria De Filippi a rimarcare la gioia di avere la Mannoia nel programma, raccontando quanto provato dai ragazzi non appena scoperto chi sarebbe stato il nuovo giudice. “Erano paralizzati per il tuo arrivo, una paralisi che nasce dal rispetto che nutrono per te”. Inizia la gara e i migliori sono Alex con Can’t Take My Eyes Off You, che prende un 9,5 motivato da un “perché capiva cosa stava cantando”. Ma Sissi riesce a superarlo, prendendo addirittura 10 con una cover di Alicia Keys.

Eliminata Nicol

Termina la gara e la Mannoia augura buona fortuna a tutti a modo suo: “Comunque vada a finire vi auguro un grande futuro e mi raccomando quando state qui sopra ci vuole cazzimma. In cu*o a tutto!”

A questo puto bisogna tirare le somme. Vengono incrociati i voti. Sissi è prima nella classifica complessiva del canto, Luigi e Crytical sono secondi a pari merito. Aisha terza, Alex quarto, LDA quinto, Albe sesta. In fondo ci sono Nicol e Rea. Viene eliminata Nicol, ultima in classifica Viene eliminata Nicol, ultima in classifica, mentre si salva per i rotto della cuffia Rea.

Amici 21, eliminato Cristiano

Sfida eccellente tra Christian e Cristiano ad Amici 21. I due ballerini si esibiscono e poi si mettono al centro dello studio. A dover decidere chi mandare avanti è Garrison, che prima fa parlare gli studenti. Ma i ragazzi elogiano entrambi i ballerini, così Garrison prende subito una decisione drastica: “Per me rimane Christian!” Alla richiesta di spiegazioni di una spazientita Celentano, ribatte che con il suo pezzo si è divertito di più. Non è d’accordo Alessandra Celentano, che ribatte che evidentemente non hanno gli stessi gusti e si dice dispiaciuta per questa eliminazione. “Esco pensando che posso diventare qualcuno nel mondo dell’arte”, dice Cristiano uscendo dallo studio.

Le altre eliminazioni

In questa puntata vengono eliminate anche altre due ragazze: Elena e una possibile nuova allieva, Paily. Rudy Zerby nel corso della settimana aveva deciso di metterle in confronto, ma nessuna delle due ha fatto esibizioni tali da convincere il professore da essere meritevoli da restare nella scuola. Per loro, quindi, Zerby ha deciso l’eliminazione. Entra al loro posto un nuovo ragazzo, Calma, un rapper.

Nel corso della puntata abbiamo visto anche Cosmary e Serena esibirsi in modo deludente per la Celentano, che definisce la loro performance come “Banale, traballante, imprecisa e senza stile”. Anche Raimondo Todaro è dello stesso parere e boccia Serena: “Non mi è piaciuta. Tecnicamente zero proprio, non c’era connessione”. Entrambe prendono 3.