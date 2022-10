Amici 22, anticipazioni 30 ottobre: Asia eliminata, ospiti e sfide

Tutto pronto per la puntata di Amici 22 di domenica 30 ottobre 2022. Tante le indiscrezioni che trapelano su questa sesta puntata che si annuncia ricca di eventi. Andiamo a vedere tutto quello che si sa su questo nuovo appuntamento con il talent più noto della televisione italiana: chi sono i concorrenti a rischio eliminazione e quali saranno gli ospiti in studio.

Gli ospiti della puntata

Il 18 settembre scorso ha preso il via Amici 22 con gruppi di cantanti e ballerini ciascuno seguito dal proprio maestro. E domani, 30 ottobre in occasione della sesta puntata la giuria sarà composta da ospiti di eccezione. Tommaso Paradiso sarà chiamato ad esprimere il suo parere sull’esibizione dei cantanti, mentre a pronunciarsi sulle performance di ballo sarà un “vecchio” maestro della scuola: Garrison. Ma ci sarà anche un ospite speciale, si tratta di Giordana Angi e Marcello Sacchetta, quest’ultimo chiamato dire la sua sulla gara di improvvisazione.

Le classifiche di cantanti e ballerini

Esiste, però, già una classifica di canto, redatta da Nek che vede al primo posto Wax, al secondo Aaron e Tommy, al terzo Piccolo G, al quarto Federica e al quinto NDG. Per quanto riguarda, invece, la classifica di ballo realizzata da Garrison: al primo posto c’è Maddalena, al secondo Mattia, al terzo Samuel, al quarto Ludovica, al quinto Claudia, al sesto Ludovica, al settimo Samuel.

Nascono nuove coppie

Esiste anche una vita di backstage nel cast di Amici 22 e dopo le coppie Niveo e Rita e Mattia e Wendy, sono nate anche altre tra Wax e Claudia e tra Gianmarco e Megan.

Grande attesa per le sfide

Attesissime le sfide previste per domani, visto che sono ancora in sospeso le maglie di Asia, Rita e Andrea. Nonostante si parli dell’eliminazione di Asia, grazie al televoto, può andare avanti studiando con i professionisti, mentre resta in forse il suo percorso nella scuola, ma per saperlo bisognerà aspettare i risultati del televoto della prossima settimana.