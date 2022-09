Amici 22, anticipazioni daytime 23 settembre: cosa succederà domenica, ospiti e classifiche

Ultimo appuntamento della settimana con il daytime di Amici perché poi domenica 25 settembre, a partire dalle 14, su Canale 5 andrà in onda la classica puntata. Con le prime sfide, esibizioni e classifiche. Ora che la classe si è formata e gli allievi hanno fatto il loro ingresso in casetta, ai ragazzi non resta altro che iniziare a lavorare duramente perché l’obiettivo è uno: mantenersi quella maglia, la nota felpa azzurra, e dimostrare ai maestri e ai telespettatori di avere talento.

Le anticipazioni del daytime di oggi di Amici

Nella puntata di ieri abbiamo visto i ragazzi parlare, per la prima volta, con i loro rispettivi maestri. La cantante Federica ha scelto di lavorare con Arisa, Niveo e Cricca con Lorella Cuccarini, Aaron con Rudy, mentre la ballerina Maddalena inizierà il suo percorso con il maestro e coreografo Emanuel Lo. Proprio quest’ultimo ha avuto modo di conoscere meglio Ludovica, l’ha rivista ballare e le ha detto di avere più stima perché il talento c’è. Ludovica, che vive a Roma per inseguire i suoi sogni, deve puntare su se stessa, credere di più in quello che fa.

Le nuove regole

Maria De Filippi, poi, ha annunciato ai ragazzi le nuove regole. Ecco quali sono:

Ogni giorno ciascun allievo deve dimostrare di meritare il banco

Ogni professore ha il poter di non confermare l’allievo, eliminarlo dal gruppo. In questo caso, il ragazzo potrà contare su un altro maestro o sul banco offerto dal pubblico

Ogni professore ha il potere di sospendere il giudizio sulla permanenza dell’allievo nella scuola e può sostituire un ragazzo con un altro cantante o ballerino individuato attraverso i casting.

Oggi pomeriggio, quindi, gli allievi commenteranno questo regolamento. E li vedremo al lavoro in vista della puntata di domenica.