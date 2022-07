Amici 22, i nuovi giudici Arisa e Emanuele Lo: “Fuori Pettinelli e Peparini”

Amici, ogni anno, non smette di sorprendere. A volte cambia le regole del gioco, altre i direttori artistici, altre i professionisti e, come quest’anno, il cast insegnanti. Un modo per tenere il programma sempre aggiornato, sempre sul pezzo, per dare possibilità infinite ai ragazzi che vedono nella trasmissione le speranze di potercela fare. Ecco cosa succederà quest’anno.

Chi abbandonderà Amici 22

Due giudici storici potrebbero abbandonare definitivamente il programma dopo anni di insegnamento. A farlo, secondo quanto riportato da Davidemaggio.it, saranno Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Un duro colpo per chi, in questi anni, le ha viste come punto di riferimento.

Chi ci sarà al loro posto

A sostituirle, arriveranno Arisa e Emanuel Lo. Due volti già noti all’interno del programmare. Arisa, per il canto, ha preso una pausa scegliendo di partecipare come giudice al programma il Cantante Mascherato. Ma in quest’edizione dovrebbe tornare più forte di prima, affiancata come sempre al suo Rudy Zerbi e alla splendida Lorella Cuccarini.

Al posto di Veronica Peparini invece ci sarà Emanuel Lo. Un ballerino storico dell’edizione di Amici 16, in cui ha insegnato hip hop per diverso tempo. Non si ha ancora la conferma di tutto ma potrebbe essere questo il cast ufficiale..

Cast ufficiale Amici 22

Per il ballo:

Raimondo Todaro

Emanuel Lo

Alessandra Celentano

Per il canto: