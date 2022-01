Amici, anticipazioni puntata registrata di domenica 23 gennaio 2022: eliminati, sfide, serale e ospiti

Nuova e imperdibile puntata di Amici quella che andrà in onda domenica 23 gennaio. La puntata è stata registrata oggi e già sono uscite le prime anticipazioni sul percorso dei ragazzi, giovani cantanti e ballerini, che ormai da mesi vivono nella casetta più spiata d’Italia e sono alle prese con prove di canto, ballo, sfide continue. Ma cosa succederà domenica 23, ora che il serale si fa sempre più vicino?

Amici, anticipazioni puntata 23 gennaio 2022: Rea è stata eliminata

Stando alle prime anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram @amicifans_ufficiale, Rea, allieva di Rudy Zerbi, è stata eliminata e, proprio come Nicol, ha dovuto abbandonare la scuola e rinunciare al sogno del serale. Rea, infatti, è sempre (o quasi) risultata ultime nelle classifiche e nelle gare di canto.

Amici: la sfida tra Alex e Calma, chi l’ha vinta

Alex, allievo di Lorella Cuccarini, e Calma, nuovo ingresso voluto nella scuola da Rudy Zerbi, si sono sfidati. A giudicarli Adriano Pennino, che ha deciso di far vincere il rapper, che nei giorni scorsi era stato criticato da Alex. ‘Penso non batterebbe nessuno’ – aveva detto. Ma forse, ora si è ricreduto.

Amici anticipazioni puntata registrata 19 gennaio 2022: la gara di canto e la classifica

Gerry Scotti e Linus saranno gli ospiti della puntata di domenica. Ma non solo. Il primo dovrà giudicare la gara sulle cover, il secondo quella sugli inediti. Stando alle anticipazioni il conduttore ha apprezzato molto LDA, Crytical, Alex.

Amici anticipazioni 23 gennaio 2022: ultime news su Mattia, resta nella scuola?

Carola sembrerebbe essere guarita dall’infortunio, mentre la situazione non è delle migliori per Mattia, ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro. Riuscirà a restare nella scuola? Il maestro pare abbia specificato che terrà il ragazzo in classe fino a quando non sarà un referto medico a impedirgli di ballare.