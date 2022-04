Amici anticipazioni serale: eliminati e ospiti della puntata di oggi 9 aprile

Manca davvero poco al serale di Amici 21! L’appuntamento è come sempre questa sera su Canale 5 alle 21.20. Alla conduzione Maria De Filippi, ma cosa succederà nella puntata di oggi 9 aprile? I colpi di scena non mancheranno, vediamo nel dettaglio qualche anticipazione su ciò che vedremo.

Amici, anticipazioni serale: cosa vedremo questa sera

Come detto, la puntata del serale di Amici andrà in onda questa sera ma la registrazione della puntata è avvenuta lo scorso 7 aprile. Questo è il motivo per cui sui social sono trapelate già le prime anticipazioni.

Inoltre grazie al profilo Twitter di Amci News è poi possibile avere degli ulteriori e golosi dettagli.

In particolare, la prima eliminata della quarta puntata del serale di Amici è Aisha. Componente preziosa della squadra Cuccarini-Todaro, la cantante si è fatta notare per il proprio talento. Tuttavia, sarà lei a dover abbandonare la propria avventura al serale.

Secondo le anticipazioni fornite dal profilo twitter del programma, al ballottaggio sarebbero finiti il ballerino Nunzio Stancampiano e Crytical, facenti rispettivamente parte della squadra di Cuccarini- Todaro e Peparini-Pettinelli.

Gli ospiti della quarta puntata

Per quel che riguarda invece gli ospiti che anche questa sera si avvicenderanno nel corso della puntata, ci sarà spazio sia per la musica sia per un grande ritorno. Presente in studio Nino Frassica che delizierà il telespettatori con l’esilarante Amici Senior e poi spazio alla musica con l’ex allievo della scuola San Giovanni.