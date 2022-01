Amici, puntata registrata di domenica 30 gennaio 2022: ospiti, sfide, serale ed eliminati, cosa è successo

Il serale di Amici si avvicina, i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, stanno continuando a mettersi alla prova e domenica, come ogni pomeriggio, tornerà in onda il programma con la classica puntata pomeridiana. Ma cosa succederà il 30 gennaio su Canale 5?

Amici, puntata registrata di domenica 30 gennaio 2022: cosa è successo

Si sarebbe dovuta registrare oggi, come ogni mercoledì, la puntata di Amici. Eppure, come spiega il blog Quellochetuttivoglionosapere, l’appuntamento sarebbe saltato. Il motivo? A causa del Covid. Alcuni ballerini professionisti, infatti, sarebbero risultati positivi e Maria De Filippi non ha potuto registrare il pomeridiano, quello che dovrebbe andare in onda domenica 30 gennaio. Attualmente non è stata svelata la data della prossima registrazione, bisognerà solo aspettare e capire cosa succederà!

Amici domenica 30 gennaio 2022

Dopo l’eliminazione di Rea e Nicole, la corsa verso il serale continua. Chi dei ragazzi riuscirà a conquistarsi la tanto ambita maglia color ‘oro’? E chi, invece, dovrà rinunciare al sogno della vittoria? Non ci resta che aspettare e capire, intanto, cosa succederà nella prossima puntata, che deve essere ancora registrata!