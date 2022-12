Amii Stewart: chi è, età, carriera, musica, vita privata, marito e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 a partire dalle 17.20. Anche oggi, nel giorno di Natale, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la cantante Amii Stewart, conosciamola meglio!

Chi è Amii Stewart

Amii Paulette Stewart è una cantante statunitense naturalizzata italiana. Nata a Washington il 29 gennaio del 1956, la donna nel 1979 ed è diventata celebre grazie al brano ‘Knock on Wood’, cover di successo di Eddie Floyd che raggiunse la vetta dei singoli più venduti negli Stati Uniti e il sesto posto in Inghilterra, diventando un classico del genere disco nonché un inno della comunità LGBT. Quinta di sei figli, la famiglia di Amii è rigorosamente cattolica. Il padre nel 1960, quando aveva solo 4 anni, la iscrisse a lezioni di canto e ballo. A causa del fatto che una Amy Stewart era già registrata nella Actors Equity Association, la donna decise di cambiare l’ortografia del suo nome in Amii. Nel 1975 lavorò, inoltre, nel musical Bubbling Brown Sugar, grazie al quale fece tappa in città come Miami, il West End di Londra e New York. Fu proprio in questa occasione che incontrò Berry Leng, cantautore e produttore discografico della Hansa Records.

Carriera

Amii dalla metà degli anni Ottanta si è trasferita in Italia dove ha lavorato assiduamente incidendo brani di successo come: ‘Grazie perché’ — cover italiana di We’ve Got Tonite, brano di Bob Singer ed inciso in coppia con Gianni Morandi — Friends e Together, entrambi con la collaborazione di Mike Francis. Nel 1990 Amii ha inciso un album di cover delle maggiori colonne sonore di Ennio Morricone, da lui stesso arrangiato, intitolato: ‘Pearls — Amii Stewart Sings Ennio Morricone’. Negli anni successivi, invece, ha recitato in molti musical, esibendosi anche per il Papa e la Regina Elisabetta.

La vita privata di Amii Stewart

Per quel che riguarda la vita privata, non sono moltissime le informazioni presenti sul conto della cantante. È noto però che Amii è sposata con l’italiano Pietro Cappa il 27 luglio del 1994.

Social

Su Instagram c’è una pagina ufficiale dedicata ad Amii che è consultabile cliccando QUI