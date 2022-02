Ana Mena al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzato, Instagram, testo, video e significato di ‘Duecentomila ore’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Ana Mena che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Duecentomila ore’. Ma conosciamola meglio, scopriamo di più sulla cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Ana Mena al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Ana Mena Rojas è nata a Estepona il 25 febbraio del 1997 ed è un’attrice e cantante spagnola. Nel 2006 ha partecipato e ha vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, pubblicando poi l’anno seguente il suo primo singolo. La sua carriera, però, si può dire che è decollata quando ha partecipato alla miniserie Marisol, la pelicula. Ha collaborato con il rapper italiano Fred De Palma e il 3 luglio 2020 ha inciso con Rocco Hunt il singolo di successo A un passo dalla luna. Nel 2020 Ana Mena ha anche partecipato come ospite al Festival di Sanremo e ha duettato con il cantante Riki nel brano L’edera.

Chi è il fidanzato di Ana Mena e Instagram

Ana Mena pare sia fidanzata con il calciatore Brahim Diaz, ma è molto riservata sulla sua vita privata. Su Instagram Ana Mena (@anamenaoficial) è seguitissima.

Ana Mena, testo e video della canzone ‘Duecentomila ore’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Duecentomila ore” la canzone con cui Ana Mena salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

La canzone, come ha spiegato la cantante, parla di amore. Di una storia che si consuma molto velocemente.