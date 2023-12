Anastasia Kurzimina, quello che non si sa su “Ballando”: lei rivela tutto in un Video

Come in tutte le famiglie, anche a Ballando con le Stelle, ci sono retroscena che non vengono resi noti. Solo gli addetti ai lavori conoscono il backstage del programma. Ma la 30enne ballerina e maestra di ballo di origine ucraina naturalizzata italiana, Anastasia Kuzmina, ha deciso di rendere pubbliche alcune curiosità in un video sui social.

La giovane professionista che ha esordito nel talent condotto da Milly Carlucci quando aveva solo 19 anni, quest’anno alla sua undicesima esperienza in casa ‘Ballando’ in un’esperienza a dir poco effervescente accanto a uno showman e conduttore tutt’altro che prevedibile e soprattutto contenibile, Teo Mammuccari, ha deciso di svelare alcuni ‘segreti’ rispondendo probabilmente ad alcune delle tante curiosità del pubblico a casa.

Come vengono scelte le coppie

Non è certo a caso che vengono scelte le coppie di ballo. Insomma la ‘povera’ Anastasia non è capitata accidentalmente con il vulcanico Mammuccari. È stata una decisione di Milly Carlucci che ‘fa gli accoppiamenti in base all’altezza, al fisico, ma soprattutto al carattere’. E la solare e sorridente maestra di ballo ucraina sembra davvero la scelta azzeccata per l’ex conduttore de Le Iene, essendo riuscita nel non facile compito di iniziarlo alla danza, contenendo, almeno sulla pista da ballo, la sua esuberanza.

Perchè Ivan Zazzaroni resta sempre in piedi?

La 30enne risponde a uno dei quesiti che tanti appassionati della trasmissione si saranno fatti nel corso delle varie stagioni di Ballando con le Stelle: Come mai Ivan Zazzaroni resta in piedi lungo tutto il corso del programma? Ebbene sono due i motivi. ‘Inizialmente – spiega la Kurmina – era semplicemente perché ritiene che le sedie siano estremamente scomode. Col tempo, però, è diventato un portafortuna, visto che ha sempre portato bene’. Come a dire che, a questo punto, l’opinionista non può più decidere di sedere se non vuole rischiare di sovvertire il fortunato andamento del programma.

Quante ore a settimana si esercitano i concorrenti?

Ma forse la curiosità più grande è relativa alle improvvise capacità dei partecipanti allo spettacolo televisivo: Com’è possibile che nel giro di così poco tempo i concorrenti siano in grado di esibirsi in volteggi, prese, passi di danza se quando hanno approcciato alla trasmissione erano completamente a digiuno? Anastasia chiarisce: ‘Ogni settimana prepariamo un nuovo ballo oltre al ballo di spareggio’. Sono due a settimana, quindi le coreografie sulle quali i provetti ballerini si esercitano. Un allenamento che dura ‘da un’ora e mezza fino a tre ore al giorno, ma lavoriamo tutto il giorno perché dopo il ballo facciamo prove costume, prove luci, intro, registrazioni, interviste e molto di più’.