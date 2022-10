Anastasia Kuzmina, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, altezza, foto, figlio, Lorenzo Biagiarelli

Finalmente l’attesa è finita e i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Ballando con le stelle sta per tornare e questa sera i concorrenti scenderanno in pista, quella da ballo più famosa e amata dal pubblico di Rai 1. L’appuntamento con Milly Carlucci e tutto il suo “team” non è da perdere e lo show vi aspetta in prima serata, a partire dalle 20.35 circa. Tra i protagonisti di questa edizione anche Lorenzo Biagiarelli, pronto a scatenarsi e a scendere in pista con la ballerina Anastasia Kuzmina.

Dagli esordi al debutto di Anastasia Kuzmina come ballerina

Anastasia Kuzmina è nata a Kiev il 21 marzo del 1993 ed è una nota ballerina e conduttrice televisiva. Di lei sappiamo che è nata sì in Ucraina, ma ha vissuto a Bologna e nel 2009 è salita sul podio ai Campionati italiani categoria 16/18 anni, mentre l’anno seguente ha vinto la Coppa e la Supercoppa di danze latine. Nel 2012 ha partecipato come insegnante di ballo all’ottava edizione di Ballando con le stelle, poi ha partecipato al reality show Pechino Express. Anche quest’anno fa parte del cast di Ballando con le Stelle e scende in pista ogni sabato con Lorenzo Biagiarelli, chef e fidanzato del giudice Selvaggia Lucarelli.

Il programma Tv Anastasia Love Dance

Anastasia ha anche condotto il programma tv ‘Anastasia Love Dance’, trasmesso su Sky, dove ha cercato di dare consigli ai ragazzi. E nel 2014 ha debuttato a teatro come protagonista di Una scelta non chiara. E ancora, nel 2019 è diventata la conduttrice di Happy Dance, programma tv dedicato alla danza e trasmesso su Rai Gulp.

Chi è il fidanzato, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che nel 2017 ha avuto una relazione con il judoka Fabio Basile. La loro storia, però, è giunta preso al capolinea e l’anno seguente la ballerina si è legata al surfista Francisco Porcella. Ora sembrerebbe essere single.

Anastasia Kuzmina punta tutto su Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @anastasia_kuzmina vanta oltre 95 mila followers.