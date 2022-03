Anastasiia Lenna: la modella armata e la guerra tra Ucraina e Russia, ecco la verità

Sono bastati alcuni scatti della bellissima modella ucraina Anastasiia Lenna con un fucile in mano, accanto a una delle palazzine bombardate di Kiev, per far titolare alcuni giornali italiani che la ragazza era entrata in guerra contro la Russia per difendere la patria.

Guerra Russia-Ucraina: la modella Anastasiia Lenna si schiera per la pace

E invece l’ex Miss Grand Ukraine, appassionata di softair, stava facendo un servizio fotografico e ha postato alcuni scatti per inneggiare alla pace, anche se forse il modo scelto non è stato forse quello più convenzionalmente corretto, visto l’uso dell’arma, anche se non vera.

Immediatamente, nel vederla con la mimetica e il fucile, i media hanno titolato “La modella guerriera”, scrivendo che la giovane avrebbe lasciato i tacchi alti e i vestiti eleganti per indossare la divisa e gli scarponi. Ma le cose non stanno così: Anastasiia Lenna nelle foto di questi giorni tra i tag ha messo “softair” specificando quindi che si tratta di armi da gioco e non dicendo mai di essersi arruolata. E non solo: già l’anno scorso la modella aveva postato altre foto che la riprendono con il fucile in mano, mentre spara dei colpi durante una gara di softair.

Anastasiia Lenna: ‘Chi invade sarà ucciso’

L’equivoco, nato dalla probabilmente dalla frase “Chiunque attraverserà il confine ucraino con l’intento di invadere sarà ucciso!” scritta come accompagnamento alla foto, è quindi chiarito: la bella modella, che conosce ben 5 lingue e ha una laurea in marketing e management all’università Slavistik di Kiev, continuerà la sua carriera e non si darà a quella militare.