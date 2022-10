Andrea Arru: chi è, età, carriera, film e fiction, data di nascita, oggi, Flavia Leone, fidanzata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche il giovane Andrea Arru: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto del giovanissimo Andrea Arru

Andrea Arru è giovanissimo: è nato il 18 agosto del 2007 in Sardegna, a Ploaghe, in provincia di Sassari. E ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo, spaziando tra la recitazione e la moda. Bello come il sole, Andrea ha iniziato come modello, posando per alcune campagne pubblicitarie per bimbi e ha lavorato anche come Armani Junior. Ma non solo. Ha sfilato per Ferrè, senza mai dimenticare la sua prima passione: la recitazione.

I suoi film e il premio Giovane Attore

Andrea Arru ha recitato, tra gli altri, nella fiction di Canale 5 ‘Storia di una famiglia perbene’. Ma non solo. Recentemente il giovane ha anche vinto il Premio Giovane Attore di Maratea: “Quando l’ho ricevuto sono rimasto stupito – ha detto all’Ansa – ho 14 anni e mai avrei pensato di poter partecipare a un festival del cinema così importante’.

Andrea ha esordito da giovane come attore bambino nel film ‘Glassboy’ e nella serie tv ‘Buongiorno mamma’. Poi, però, è stato protagonista in Di4ri, una serie tv per Netflux e in That Dirty Black Bag, una serie tv western italo-canadese di successo negli Stati Uniti.

Andrea Arru in Diabolik 3

Ma non solo. Andrea Arru sarà anche Diabolik adolescente in Diabolik 3, il film per il cinema di Manetti Bross.

Chi è la fidanzata Flavia Leone, vita privata

Andrea Arru sembrerebbe essere fidanzato con la giovane collega Flavia Leone. I due, infatti, sono entrambi nella serie tv Di4ri, ma continuano a postare foto insieme sui social.

Instagram: Andrea Arru punta sui social

Andrea Arru ha un profilo Instagram e con l’account @andreaa_arru vanta oltre 420 mila followers.