Andrea Camerana, chi è il marito di Alexia: età, carriera, figli, vita privata, Instagram

Anche oggi, nel giorno di Natale, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la cantante, molto nota negli anni Novanta, Alexia! Se la sua biografia è nota e documentata, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Andrea Camerana? Conosciamolo meglio!

La biografia di Andrea Camerana

Andrea Camerana è nato nel 1970 a Milano. È il nipote di un magnate della moda famoso negli anni Sessanta e Settanta. Andrea è inoltre il figlio della sorella dello stilista Giorgio Armani, Rosanna. L’uomo vive a Milano insieme ad Alexia, con la quale si è sposato nel 2005. Per quel che riguarda la sua vita privata le informazioni non sono moltissime. Sta di fatto che è stata la stessa Alexia ad affermare come l’uomo ‘avesse importanti responsabilità’ derivanti dai suoi legami familiari.

L’incontro con Alexia

Ma come si sono conosciuti Andrea e Alexia? L’incontro è avvenuto nel 2003 quando la cantante aveva bisogno di abiti Armani da indossare a Sanremo di quell’anno che l’ha poi vista trionfare con il singolo: ‘Per dire di no’ . Al tempo, Alexia aveva una relazione che stava per giungere al capolinea come lei stessa ha dichiarato nel corso di un’intervista: ‘Durante Sanremo ricevo un mazzo di fiori e sul biglietto leggo ‘Andrea Camerana’ e chiedo: ‘ma è Camerana, Camerana? Iniziamo a scambiarci messaggi ma è un periodo complicato, tra il tour e la fine della mia storia. Ci risentiamo quanto tutto si è risolto, iniziamo a conoscerci e capiamo che c’è qualcosa di importante…Non ci siamo più lasciati’.

Alexia ha dedicato ad Andrea la canzone Tu salvami ancora, spiegandone anche il motivo: ‘Mio marito è al centro di tutta la mia vita, mi ha salvato nel 2003 e continua a salvarmi. Con lui mi sono sentita improvvisamente giovanile, piena di voglia di vivere, di prospettive. Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa’.

Vita privata di Andrea Camerana, le figlie

Andrea e Alexia si sono sposati nel 2005. Dal loro amore sono nate due figlie: Maria Vittoria nel 2007 e Margherita nel 2011.

Social

Andrea ha un account Instagram ma il suo profilo è privato.