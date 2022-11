Andrea Caschetto, chi è Mr Smile: la sua storia, età, tumore, libri, Instagram e fidanzata dell’ambasciatore del sorriso

Torna, come ogni giorno che si rispetti, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il giovane Andrea Caschetto, meglio conosciuto come Mr Smile, che oggi racconterà a tutti la sua storia: dalla lotta contro un tumore alla rinascita. E a quel sorriso stampato sul volto, che lui porta in giro per il mondo.

La storia di Andrea Caschetto: dal tumore alla rinascita

Ha conosciuto la malattia, ma ha saputo rialzarsi. E farlo con il sorriso. Oggi, infatti, Andrea Caschetto è conosciuto come Mr Smile: ha 31 anni, vive a Ragusa, dove è nato, e la sua storia toccante, di forza e coraggio, da tempo sta facendo il giro del mondo. Lui è un globetrotter, un viaggiatore e ha un solo obiettivo: aiutare i bambini, le persone in difficoltà. E rendere quelle esistenze così buie luminose. Lui lo fa con il sorriso, quello che è riuscito a conquistarsi dopo anni di sofferenza.

La malattia

Andrea aveva appena 15 anni quando ha scoperto di avere un tumore. Prima il malessere generale, poi la nausea, i giramenti di testa. E quella diagnosi che nessuno si aspettava: quella notizia terribile, quel male che bussa alla sua porta in piena adolescenza. Andrea aveva un tumore benigno al cervello e quella massa invadeva la zona olfattiva. Così è stato operato d’urgenza ed è tornato a sorridere. A mettere fine alle sue sofferenze.

Cosa sappiamo su di lui

Andrea Caschetto, seguitissimo sui social, ha anche pubblicato un libro ‘Dove nasce l’arcobaleno’, edito Giunto, dove ha raccontato tutta la sua storia. All’Huffington Post, nel corso di un’intervista, ha spiegato cosa lo ha portato ad essere così attivo nel sociale, ad aiutare il prossimo: “A 17 anni quando ero rappresentante di istituto del liceo scientifico di Ragusa, ho avuto la fortuna di incontrare una Onlus piccolina”. E da lì è partito tutto.

L’ultimo libro e l’assenza del padre

Ora è di nuovo in libreria con “Memoria zero, sorrisi a mille”. “Dopo cinque anni dall’ultimo mio libro ho deciso di rimettermi in gioco. Racconto con le emozioni come sono riuscito fra la malattia, la perdita della memoria, l’assenza di un padre e i posti pericolosi nei quali sono stato nel mondo a trovare sempre un risvolto positivo. L’obbiettivo che voglio trasmettere è un’ondata di energia positiva. Con la voglia di far star estremamente bene chiunque avrà modo di leggermi” – ha spiegato Andrea su Instagram, dove vanta migliaia e migliaia di followers.

Andrea Caschetto punta tutto su Instagram

L’ambasciatore del sorriso è seguitissimo sui social e su Instagram con l’account @andrea.caschetto vanta oltre 36 mila followers. Qui condivide i suoi passi, gli scatti con le persone che incontra, la sua quotidianità fatta di gioia e sorrisi. Dopo tanto dolore. Quanto alla sua vita privata, invece, non sappiamo se sia fidanzato o meno: lo scopriremo oggi nel corso dell’intervista su Rai 1?