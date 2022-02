Andrea Cerioli: chi è, età, lavoro, Uomini e Donne, chi è la fidanzata Arianna, altezza, scelta, GF, esterne e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi ci sarà lo spazio dedicato alle coppie che si sono formate grazie al programma ‘Uomini e Donne’, con la storia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e quella tra Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi.

Andrea Cerioli: chi è, età, lavoro

Andrea Cerioli è nato in provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, il 22 maggio del 1989, sotto il segno dei Gemelli. Prima di diventare noto per la sua partecipazione al Grande Fratello e poi a Uomini e Donne, Andrea era un agente di commercio. Nel 2014 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, ma nello stesso anno ha perso la madre, che nella sua vita ha lasciato come si può immaginare un grandissimo vuoto. Andrea ha partecipato prima come corteggiare di Uomini e Donne e poi come tronista, senza però mai riuscire a compiere una scelta. Solo dopo qualche mese ha deciso di intraprendere una storia d’amore con un’ex corteggiatrice del programma, Valentina Rapisarda. Cerioli ha fatto poi ritorno nel 2018 a Uomini e Donne: è qui che si è innamorato di Arianna Cirrincione, sua attuale fidanzata.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Andrea e Arianna dal 2018 non si sono mai più lasciati, innamorati e complici come non mai. Vivono insieme al loro gatto e al loro adorato cagnolino.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @iamandreacerioli vanta oltre 1 milione di followers.