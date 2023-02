Andrea Delogu ha figli? Vita privata e fidanzato della conduttrice

Conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche scrittrice e attrice. Andrea Delogu è un volto noto della tv italiana Intorno alla cui vita privata nasce tanta curiosità. Cosa sappiamo su di lei? E soprattutto: la famosa conduttrice ha figli? Andiamo a cercare di scoprire qualche indiscrezione sulla vita della Delogu.

Andrea Delogu ha figli?

In molti si sono chiesti se Andrea Delogu, all’anagrafe Maria Andrea Delogu, sia già diventata mamma. La scrittrice per quanto sia stata sposata con Francesco Montanari dal 2016 al 2021, non ha ancora avuto figli. Nel corso delle varie interviste la Delogu non ha mai negato di voler diventare mamma, ma almeno per il momento non sembra si tratti di una priorità. Anche perché dopo la fine del suo matrimonio con Montanari, la conduttrice ora sta vivendo una nuova storia d’amore con Luigi Bruno.

La sua attuale storia d’amore con il modello Luigi Bruno

Bruno è un modello di 25 anni ed è evidente che Andrea Delogu sia felice insieme a lui. Nonostante questa relazione sia stata criticata da più parti, in quanto lui ha 17 anni in meno a lei, sembra invece trattarsi di una storia solida che va avanti nonostante tutto. A conferma di un legame soddisfacente e in crescita la Delogu ha dichiarato: “Quando chiamano Luigi ‘toy boy’ io mi incazzo. È ridicolo. Offensivo per Luigi, che è tutto tranne che un toy boy. Ma in lui trovo una consapevolezza straordinaria che alla fine mi porta a fregarmene. Che accade ora? Non lo dico perché non voglio che nessuno pensi più che sia per sempre. Stare insieme richiede lavoro, per tenere tutto acceso. Niente è dovuto, e pensarlo è uno dei motivi per cui è finita con Francesco”.

Vita privata

Andrea è nata a Coriano nel 1982. Singolare come sia cresciuta, almeno nei primi suoi anni di vita, nella comunità di recupero di San Patrignano, nella quale i suoi genitori erano conosciuti. D’altro canto il papà della conduttrice, Walter, si trovava all’interno della comunità per poi diventare autista di Vincenzo Mucciolo.

Aveva 20 anni quando nel 2002 ha fatto parte del corpo di ballo di Mai dire Domenica, Le Letteronze. Due anni dopo è entrata nel cast del reality, i Campioni. Molto impegnata anche nella conduzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, tra le quali su rai Radio 2, la diretta del Festival di Sanremo.