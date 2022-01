Andrea di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Instagram, Ida

Tutto pronto per il classico appuntamento di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra le protagoniste del parterre femminile del trono Over anche Ida Platano, che ora sta conoscendo Andrea. Scopriamo tutto su di lui!

Andrea di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro e Ida

Andrea è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne e sta uscendo con Ida. Tra i due è in corso una frequentazione, ma Ida lamenta di non conoscerlo troppo: i due, infatti, si sentirebbero poco per telefono e la donna vorrebbe approfondire di più. Si sta dando un’altra possibilità. Di Andrea abbiamo pochissime notizie: sappiamo che è papà di due figli e che in passato ha lavorato come rappresentante nel settore estetico. Andrà bene con Ida? Lo scopriremo!