Gina Lollobrigida, chi è il figlio Andrea Milko Skofic: età, lavoro, oggi, moglie, figlio Dimitri

Se ne è andata il 16 gennaio scorso, all’età di 95 anni, Gina Lollobrigida, la diva del cinema, la ‘Bersagliera’, che ha fatto la storia. E che è stata amatissima da tutti, da intere generazioni. Oggi da Serena Bortone, nel salotto della sua trasmissione, si ricorderà ‘Lollo’ e si parlerà della sua carriera, dei suoi successi, ma anche della sua vita privata. Delle sue battaglie legali, di quel presunto matrimonio (poi annullato dalla Sacra Rota) con Rigau e del rapporto tormentato con il figlio Milko e il nipote Dimitri.

Cosa sappiamo sul figlio di Gina Lollobrigida

Andrea Milko Skofic è l’unico figlio di Gina Lollobrigida ed è nato il 28 luglio del 1957. Nel 1949, infatti, Gina ha sposato sul Monte Terminillo di Rieti il medico sloveno Milko Skofic, che all’epoca di occupa dei rifugiati a Cinecittà, e dal loro amore è nato lui, Andrea Miko Skofic. Nel 1971 Gina ha divorziato dal marito e da quel momento i rapporti con il figlio sono stati complicati, tormentati.

Di Andrea Milko jr sappiamo che lavora nel mondo dello spettacolo, proprio come la mamma, ed è un noto attore e regista, nonché produttore cinematografico di successo, che sarebbe stato insignito anche del prestigioso David di Donatello.

Il rapporto complicato

Tra Gina Lollobrigida e il figlio i rapporti sono stati tesi, difficili, perché dopo il divorzio il ragazzo, oggi uomo, è andato a vivere con il padre e si è allontanato sempre di più dalla mamma. Tra di loro ci sono stati negli anni, di mezzo, avvocati e cause legali. Vere e proprie battaglie, con l’astio di Andrea che si è rafforzato quando ha notato il legame tra sua mamma e l’assistente Andrea Piazzolla. Lui, infatti, è convinto che quest’ultimo l’abbia manipolata e raggirata.

Chi è la moglie, la nascita di Dimitri

Andrea Milko Skofic si è sposato nel 1990 con la giornalista Maria Grazia Fantasia e dal loro amore, quattro anni dopo, è nato Dimitri Milko, unico nipote della famosa ‘Lollo’. Ora che è morta Dimitri e Milko sono andati a salutarla, forse i rapporti si erano riconciliati. E forse ora Gina, come aveva detto espressamente a Domenica In, può riposare in pace. Lei non desiderava altro.