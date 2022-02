Andrea Nicole, chi è la tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram e vita privata

Torna, finalmente dopo la pausa estiva, Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi più amato e seguito di sempre su Canale 5. Tra le nuove troniste c’è Andrea Nicole, una giovane ragazza di 21 anni di Roma pronta a mettersi in gioco e a trovare in televisione l’amore. Ma conosciamola meglio, scopriamo qualcosa in più!

Andrea Nicole: chi è, età, lavoro

Andrea Nicole ha 29 anni ed è originaria di Milano. Come già avevamo anticipato lavora come commessa in un negozio di abbigliamento da circa dieci anni. Andrea Nicole ha fatto molto rumors perché un tempo era un uomo, da otto anni circa ha concluso il suo percorso di transizione. E’ molto legata alla sua famiglia che l’ha sempre supportata nel suo percorso.

Ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per affrontare le proprie insicurezze e debolezze: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore alle altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatto fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirà subito la relazione di chi ho di fronte”.

Andrea Nicole: vita privata, il periodo di transizione

Della vita privata della bella Andrea Nicole non sappiamo molto, sicuramente per partecipare a Uomini e Donne è single e, come dice lei, cerca l’amore. Sappiamo che Nicole ha compiuto e finito il percorso di transizione, proprio in una lunga intervista ha raccontato la sua storia, quella di una ragazza che fin da piccola ha sentito di appartenere al sesso femminile e che crescendo si è sentita intrappolata in un corpo da uomo che non era il suo.

A 15 anni allora ha deciso di prendere in mano la sua vita e, parlando con i genitori, ha deciso di voler cambiare sesso. “Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato il percorso e hanno visto con la mia vita cambiava, il mio umore. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me”.

Andrea Nicole: Instagram della nuova tronista di Uomini e Donne

La bella Andrea è anche su Instagram, la trovate come @andreanicoleconte