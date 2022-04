Andrea Pucci: chi è, età, carriera, figlia, ex moglie, Instagram, fidanzata, Stasera Tutto è Possibile

Stasera torna su Rai 2 un nuovo appuntamento con l’amato varietà di Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino.

Tra i concorrenti ci sarà anche il simpaticissimo Andrea Pucci. Oggi il comico si imbatterà in divertentissime sfide e prove di ogni tipo, insieme ad altri colleghi del mondo dello spettacolo. Ma conosciamo meglio la sua vita.

Andrea Pucci a Stasera Tutto è Possibile: chi è, età, altezza, peso e biografia

Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è nato a Milano il 23 agosto del 1965 sotto il segno del Leone. Ha 57 anni, pesa circa 70 chili ed è alto 1 metro e 80 centimetri.

Sia il padre che la madre sono di origine veneta: il papà proviene da Stanghella, in provincia di Padova, mentre la mamma è di Bressana, in provincia di Verona.

Pucci è un famoso e amato comico, cabarettista e conduttore televisivo. Prima di diventare volto noto del mondo dello spettacolo, ha lavorato nella tabaccheria di famiglia, poi come gioielliere.

La carriera

Il suo esordio in tv è avvenuto nella stagione 1993-1994 quando ha partecipato come concorrente barzellettiere nella trasmissione “La sai l’ultima?”. Da lì è iniziata la sua gavetta e la sua ascesa televisiva. Ha preso parte del cast di “Colorado“, poi in quello della trasmissione di Rai 2 “Tale e Quale Show” e ha collezionato negli anni un successo dopo l’altro. Il comico ha anche scritto e pubblicato due libri.

Andrea Pucci: chi è la moglie, figlia, attuale fidanzata

Molto riservato sulla sia vita privata, sappiamo che Andrea Pucci ha una figlia che si chiama Rachele Baccan, avuta dal suo primo matrimonio, terminato però con una separazione. Nonostante la rottura con la madre di sua figlia, Pucci ha coltivato un rapporto meraviglioso con Rachele. In uno dei suoi show televisivi le ha dedicato anche una bellissima lettera.

Successivamente ha intrapreso una relazione con una consulente di stile e immagine, con cui è attualmente fidanzato. Si tratta della bella brasiliana Priscilla Prado.

Instagram

Il comico milanese è molto attivo anche sui social. Sul suo profilo Instagram conta oltre 502 mila followers! Chiunque volesse seguirlo può cercare il suo account @puccirealofficial.